Meinung: Flossen hoch fürs Freibad

Erfahrungen im Freibad Stadtroda: Besser als die überfüllten Ostseebäder

Als investigative Journalistin bin ich selbstverständlich nicht nur passive Beobachterin, sondern beziehe in einigen Fällen auch die persönliche Erfahrung in die Berichterstattung ein. So habe ich den extrem heißen Sommer, der hinter uns liegt, genutzt, um nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch privat am Wochenende einmal durch Stadtroda zu geistern und das Freibad zu besuchen.

Entgegen der eher faden Bademöglichkeit in meinem Wohnort verfügt Stadtrodas Schwimmanlage über zusätzliche Angebote, die ich durchaus als große Pluspunkte vermelden kann. Oder ganz unjournalistisch ausgedrückt: Ich hatte mit meinen Kindern einen Mordsspaß. Den hatten wir an den schnellen Rutschen, beim Springen und Schwimmen, auch im Kleinkindbereich, aus dem mein Jüngster selbst mit blauen Lippen nicht herauszubekommen war. Die Pommes sind lecker, die Umkleiden ordentlich und sauber.

Das Stadtrodaer Freibad hat unseren Sommer als Familie wirklich bereichert, und das sage ich, die an einem der saubersten und schönsten Seen Deutschlands großgeworden ist. Von mir bekommen die Stadtrodaer Betreiber also beide Daumen nach oben für ihre Umfrage.

Mein einziger Wermutstropfen: Ich würde gern mit den Öffentlichen zum Baden anreisen, sprich mit der Bahn, das macht sich von meinem Wohnort aus besser als mit dem Auto und ist umweltfreundlicher. Aber der Weg vom Bahnhof zum Freibad ist nicht nur weit, sondern geht auch steil bergan, und das ist besonders für Kinder bei 40 Grad im Schatten eher beschwerlich. Mein Vorschlag: eine Tschu-Tschu-Bahn vom Bahnhof zum Freibad. Ich glaube, dann könnte Stadtroda touristisch zur ernsthaften Konkurrenz der hoffnungslos überrannten Ostseebäder werden.