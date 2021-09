Meinung: Freiwillige, bitte melden!

Über ein überaus wichtiges Ehrenamt

Damit die Gefahrenabwehr auch zukünftig gesichert ist, braucht es freiwillige Feuerwehrleute. Schätzt man sich in St. Gangloff derzeit sehr glücklich über viele interessierte Jungen und Mädchen, die Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden möchten, gestaltet sich die Nachwuchsgewinnung in anderen Kommunen nicht immer so leicht. Manchmal gibt es einfach zu wenig Kinder und Jugendliche in einem Ort. Manchmal ist das Interesse einfach nicht da oder Kinder und Jugendliche kommen gar nicht auf die Idee, zur Feuerwehr zu gehen, weil nicht genug die Werbetrommel für das Ehrenamt gerührt wird. Keine Unterstützung seitens der Eltern, Wegzug und weitere Faktoren könnten ins Feld geführt werden.

Doch es spricht vieles dafür, sich als Ehrenamtler einer Wehr anzuschließen. Sich gesellschaftlich zu engagieren und Gutes zu tun, kann sich durchaus gut anfühlen. Zudem ist man sozial integriert. Feuerwehrleute müssen Teamplayer sein, pflegen Kameradschaft und Zusammenhalt. Nicht zuletzt lernt man immer etwas dazu und kann sich dadurch weiterentwickeln. Spaß spielt auch eine Rolle, nicht zu unterschätzen sind Anerkennung und Wertschätzung für das ehrenamtlich Geleistete.

Natürlich gibt es ein Kontra: Zu Retten, Löschen, Bergen, Schützen gehört es leider manchmal dazu, schlimme Dinge sehen und erleben zu müssen. Bleibt zu hoffen, dass sich trotzdem immer wieder Leute für das Ehrenamt entscheiden.