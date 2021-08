Meinung: Gelungener Neustart

Das Eisenberger Mohrenfest 2021 ist Geschichte, bereits am Sonntagabend wurden die ersten Tische und Bänke wieder zusammengeklappt, verließen die Händler und anderen mobilen Gewerbetreibenden die Kreisstadt.

Was bleibt, ist ein gutes Gefühl, nicht nur bei den Eisenbergern. Drei Tage lang konnten die Mohrenfest-Besucher - mit Ausnahme der Regenschauer-Phasen - ausgelassen feiern, der von Bürgermeister Michael Kieslich erhoffte Neustart in eine normale Zeit ist rundum gelungen.

Nicht nur das. Erstens haben die Eisenberger und ihre Gäste mit ihrem zahlreichen Erscheinen unter Beweis gestellt, wie immens wichtig und unverzichtbar Stadtfeste und andere kulturelle Veranstaltungen für die Bevölkerung sind. Zweitens - auch das sollte nicht unerwähnt bleiben - haben sich eine breite Front Kulturschaffender, aber auch die Eisenberger selbst hinter den Namen Mohrenfest gestellt und sich jede Einmischung von außen verbeten.

Nun kommt es darauf an, anknüpfend an den Neustart weitere Zeichen zu setzen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es bereits, im Oktober soll es wieder einen Landmarkt in Eisenberg geben.

Das ist auch die Botschaft des Mohrenfestes: Trotz Corona das Leben, den Zusammenhalt nicht aus den Augen zu verlieren.