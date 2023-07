Meinung: Gemeinsame Kultur

Über Antisemitismus, der heute noch wirkt

Vorurteile entspringen Angst, Unwissenheit und Ignoranz. Antisemitismus ist nach wie vor ein großes Problem und wurde nicht nach dem Zweiten Weltkrieg ad acta gelegt. Antisemitismus hat eine lange Geschichte, und auch heute haben Verschwörungsmythen in vielen Fällen einen antisemitischen Kern. Dabei kommt Antisemitismus nicht nur im rechten Spektrum vor, sondern auch in linken Kreisen.

Der Vortrag von Diana Matut war nicht nur spannend gestaltet, auch gab er Einblicke in deutsche Kulturen, die sich ganz und gar nicht ohne Einfluss von außen entwickelten. Auch Mundart in bestimmten Städten und Regionen ist von jüdischen Menschen mit geprägt worden. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und sollten Sorge dafür tragen, dass die gemeinsame Zukunft eine bessere wird. Solange Polizeiwagen vor Synagogen oder jüdischen Musikfestivals platziert werden müssen, läuft etwas gewaltig falsch. Es ist schlimm, wenn Menschen sich nicht sicher fühlen. Ich wünschte, ich hätte in der Schule mehr über jüdische Geschichte gelernt, denn die jüdische Geschichte ist mehr als die Shoah.