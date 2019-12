Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Gerecht geht anders

Wer kein Gewerbegebiet hat, ist raus. Wo sich nicht einmal kleine Unternehmen ansiedeln können, sieht es auch langfristig mit Gewerbesteuer mau aus. Rauda ist so ein Ort, der auf den ersten Blick kaum anders ist als andere. Nette Bewohner, Sportplatz, Kirche. Aber Jahr um Jahr ist das Geld knapp. Und auch wenn die Gemeinde kaum Schulden hat, sind Investitionen fast unmöglich. Ehrenamtliches Engagement von Bürgermeister und Gemeinderäten macht so selten Spaß.

Seit Wolfgang Voß in Thüringen ab 2010 Finanzminister war, wurde mit eisernem Besen gekehrt. Was für den Landeshaushalt gut war, ist für manche Gemeinde die Hölle – auch unter Rot-Rot-Grün besteht das Ungleichgewicht weiter. So treten Gemeinden alljährlich als Bittsteller auf und leben von der Hand in den Mund. Langfristig denken ist so unmöglich – man mag gar nicht daran denken, wenn einmal eine Gemeindestraße umfassend saniert werden muss. Derzeit wollen alle Parteien die Gemeinden besser ausstatten. Mal sehen, was in ein paar Monaten von diesem Plan übrig bleibt.