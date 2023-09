Meinung: Geschichte in Bildern

Über das Festwochenende in Laasdorf

Dass die Laasdorferinnen und Laasdorfer reichlich Herzblut und sehr viel Mühe in ihre 700-Jahr-Feier gesteckt haben, konnte man auf Anhieb erkennen, schaute man am Wochenende auf dem Festplatz in der Gemeinde vorbei.

Zahlreiche Freiwillige aus dem Organisationsteam waren auf Achse, um das Fest bestmöglich zu gestalten, und auch lange vorher wurde fleißig organisiert, geplant und vorbereitet. Belohnt wurde die Gemeinde mit bestem Wetter zum Festwochenende. Bei spätsommerlich warmen Temperaturen und guter Stimmung wurde ausgelassen gefeiert.

Der historische Festumzug zeigte etliche Bilder aus der Geschichte der Gemeinde und stellte einen der Höhepunkte dar. So konnte man als Zuschauer einen Blick auf die ersten Siedler, Zuwanderer, die Dorfschule, das bäuerliche Leben und vieles mehr werfen. Bis in die heutige Zeit reichte der Umzug, der schließlich mit den Funken vom Laasdorfer Karneval Club beendet wurde. Den Umzug unterstützten dabei nicht nur Ehrenamtliche aus Laasdorf, sondern auch Freiwillige aus benachbarten Gemeinden.