Meinung: Großes Engagement in kleinen Nestern, wo sonst der Hund begraben ist

Über Engagement, das sich auszahlt

Steht man gerade eben noch etwas verloren auf einem Fest, findet man sich in der nächsten Minute in Gespräche über Musik, Geflügel oder die Amtstätigkeiten einer Hopfenkönigin wieder. Mit mehreren Hufeisen in der Hand wird man wenig später plötzlich zum Werfen aufgefordert. Auf dem Festival in Launewitz, einem kleinen Dörfchen, in dem sicher an einem Großteil im Jahr der sprichwörtliche Hund begraben ist, gab es am Sonntag viel zu entdecken. Dabei zeigten sich nicht nur Garten- und Hoftore offen, sondern vor allem auch die Menschen, die willkommen hießen und für gute Stimmung sorgten. Ist auf dem Land nichts los, fällt es sicher leicht, den Kopf in den Sand zu stecken und darüber zu schimpfen. Weit schwerer ist es, Dinge anzugehen und ins Rollen zu bringen.

Eine Mühe, die lohnt, wie die Launewitzer beweisen.