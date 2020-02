Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Großes Kino im Saale-Holzland-Kreis

In den Karnevalshochburgen des Westens kann ein guter Büttenredner richtig viel Geld verdienen. In unserer Region geht das aber in guter Qualität auch ohne viel Geld. Beispiel: Frank Ebbinghaus und Sebastian Bergner als Bürgeler Doppelspitze. Was da an Zoten über alle denkbaren Missstände in der Region und der Welt zu hören ist, sucht seinesgleichen. Hier zeigt sich, welche versteckten Talente in Menschen schlummern, die unter der Woche ganz normalen Tätigkeiten nachgehen, die nicht unbedingt vermuten lassen, welche spitze Zunge in manchem Mundwerk steckt.

Häufig sind diese Freizeit-Narren alles andere als amateurhaft. Sie tüfteln zwar all die vergnüglichen Zoten, Tanznummern oder Lieder über Wochen und Monate in ihrer Freizeit. Geld aber verdienen sie damit keins. Natürlich muss sich so ein Vergnügen trotzdem tragen, also wird Eintritt genommen. Aber der ist in aller Regel deutlich günstiger als die Eintrittskarte im Kino. Vom Bierpreis ganz zu schweigen. Obendrein darf man sich zwischendurch unterhalten und tanzen. Und das Programm ist in Bürgel, Eisenberg, St. Gangloff oder Meusebach oft viel origineller als der sechste Teil irgendeiner Actionfilm-Reihe.

Wer es noch nicht ausprobiert hat – die Saison geht noch bis Dienstag!