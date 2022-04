Meinung: Gut angelegte Gelder

Über das aufwändig sanierte Kurmittelhaus

Die wesentlichen Um- und Ausbauarbeiten am Kurmittelhaus sind abgeschlossen. Glücklicherweise, muss man sagen, denn angesichts explodierender Baukosten sind Investitionen der öffentlichen Hand keine Selbstverständlichkeit mehr.

Für den Kurort Bad Klosterlausnitz sind es gut angelegte Gelder, die da in die Sanierung des Kurmittelhauses gesteckt wurden. Der alte Mief im Bereich der Touristinformation ist verschwunden, mit der Öffnung der Wandelhalle hat das 1938/39 erbaute Gebäude eine deutliche Aufwertung erfahren.

Die Haussanierung reiht sich ein in eine ganze Kette von Investitionen in der jüngsten Vergangenheit, die alle dazu dienten, den Kurort Bad Klosterlausnitz attraktiver zu machen.

Attraktivität ist auch entscheidend, will man stets auf’s Neue Touristen, aber auch Patienten in den Ort locken. Sicherlich: Die zahlreichen Kliniken in Bad Klosterlausnitz sorgen bereits für Patienten und Besucher. Aber: Bad Klosterlausnitz steht im Gesundheitsbereich nicht alleine da. Wer heutzutage bei den Gästen punkten will, muss auch als Kurort stets Neuerungen vorweisen können.

Nach dem Kurmittelhaus sollte nun wieder verstärkt der Tourismus in den Blick genommen werden – nicht nur aus dem Blickwinkel der Therapien und der Medizin.