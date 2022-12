Meinung: Gute Nachrichten

Über Meldungen, die Hoffnung bringen

Ein Tag mit einer guten Nachricht sei es gewesen, resümiert Landrat Andreas Heller nach der Übergabe der neuen Gerätschaften an die Stützpunktfeuerwehren. Tatsächlich ist es eine gute Nachricht, wenn die Ausstattung der Feuerwehren verbessert und Waldbrände im Landkreis künftig leichter gelöscht werden können. Stehen doch immer trockenere Sommer infolge der Klimakrise bevor.

Eine gute Nachricht ist ebenso das bevorstehende Weihnachtskonzert des Holzlandgymnasiums am 20. Dezember in der Hermsdorfer Stadthalle. Das Programm von Barock bis Rock verspricht einen abwechslungsreichen Abend für die Gäste. Dass die musikbegeisterten Schülerinnen und Schüler nach langer Pause darauf brennen, ihr Können endlich wieder vor Publikum präsentieren zu können, ist allzu verständlich. Schon vorab können sich Interessierte von der Qualität im musikalischen Adventskalender überzeugen, der auch am heimischen Laptop begeistert und in Weihnachtsstimmung versetzt.