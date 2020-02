Florian Girwert ist Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung in Eisenberg. Aus seiner Sicht schaden gute Ideen nie – aber genau hinschauen ist in jedem Fall angezeigt.

Ein junger Unternehmer hat ausschweifende Pläne für Eisenberg. Gute Ideen aber müssen durchdacht sein, ehe man an die Öffentlichkeit damit geht.

Meinung: Immer her mit guten Ideen!

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Immer her mit guten Ideen!

Wer würde bestreiten, dass in Eisenberg ein bisschen frischer Wind nicht schaden kann? Jemand hat eine gute Geschäftsidee? Unbedingt her damit! Innovatives Unternehmertum ist rar und sollte keine Steine in den Weg gelegt bekommen – weder von Stadtverwaltung noch von anderen Unternehmern und schon gar nicht durch die Presse.

Wenn allerdings ein guter Teil der neuen Unternehmungen einer genauen Betrachtung nicht recht standhält, ist Vorsicht geboten. Ein Künstler steht derzeit ohne Auftrittsort da. Ein ins Gespräch gebrachtes Festival für eine fünfstellige Besucherzahl kann unmöglich bis zum Sommer aus dem Boden gestampft werden – nicht nur, weil die Zeitpläne für alles, was Rang und Namen hat, für die sonnige Jahreszeit längst geschrieben sind. Bleibt noch die Idee Co-Working-Space. Die könnte sich für eine Kreisstadt gut machen. In Jena mit Mieten längst oberhalb von 10 Euro pro Quadratmeter ist es spannend, wenn man zu Beginn der Selbstständigkeit nicht schon ein voll ausgestattetes Büro selbst finanzieren muss. Allein, es sind Zweifel angebracht, wer sich hier einmieten soll. Ausgründungen aus Hochschulen dürften eher in Jena bleiben – hier darf man die Strahlkraft der Kreisstadt nicht überschätzen.