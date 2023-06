Meinung: In Eisenberg, da geht was!

Über Jubel, Trubel, Heiterkeit zum Mohrenfest

Ich dachte, das Mohrenfest fand schon in der vergangenen Woche statt, weil in der Stadt so wenig los ist, verkündet eine Besucherin, die eigentlich wegen des Tages der Offenen Gärten von Sachsen-Anhalt nach Eisenberg gereist ist, erstaunt und ein wenig irritiert. Autsch! Ich gebe zu, am Samstagmittag ähnlich gedacht zu haben. Außerhalb des Stadtkerns war es ziemlich ruhig. Aber ein Blick hinter die Kulissen, sprich: ins Stadtzentrum offenbarte, dass auch für die Eisenberger gilt: Wehe, wenn sie losgelassen.

Der Samstag gehörte tagsüber eher den Familien, doch am Abend ging mit den New Hornets auf dem Markt die Post ab. War das schön, so viele Eisenberger auf einem Fleck zu sehen. Da ging auch dem Stadtmanager das Herz auf. Erst recht am Sonntagnachmittag, als der Vollmershainer Schalmeienverein die Menschen auf dem Markt vollends aus der Reserve lockte. Es wurde getanzt, geklatscht, gejubelt, dass es nur so eine Art hatte.

Wenn unter der Woche mein Blick von der Redaktion meist auch unverstellt aufs Rathaus fällt, solche Ereignisse wie das Mohrenfest zeigen: In Eisenberg, da geht was.