Meinung: Ist das wirklich nötig?

Über weniger umweltfreundliche Hobbys

Klimakrise und Motocross – geht das zusammen? Es ist leicht zu urteilen, wenn man kein Fan des Sports ist. Und dennoch kam natürlich der Gedanke während des Motocross-Rennens in Schkölen auf, wie viel Sprit während der Veranstaltung „unnötig“ verfahren wird und ob das nötig sei. Aber was nötig ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Prinzipiell ist jeder Schritt zu weniger Umweltbelastung gut. Dennoch sollten wir uns nicht in Details verlieren. Eine ähnliche Diskussion könnte man zum Beispiel auch über Musikfestivals führen, zu denen die Musiker mit Tourbussen gefahren werden, die wahrscheinlich zum Großteil auch nicht elektrisch fahren. Das Problem mit dem sich erhitzenden Klima muss individuell, aber vor allem auch systemisch angegangen werden. Verbote von Inlands- und Kurzstreckenflügen sind schon mal deutlich wirksamer. Ebenso wäre – jetzt müssen wir ganz stark sein – ein Tempolimit etwas, womit wir alle gewinnen. Wir sparen nicht nur CO 2 , sondern auch unser eigenes Geld. Trotzdem wäre es natürlich toll, wenn es auch im Fahrsport alternative Antriebsmöglichkeiten geben würde.