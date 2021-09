Meinung: Jedes Jahr was Neues

Baustellen, eine Freibadsaison und Pilze

Manchmal frage ich mich, was manche Baufirmen eigentlich falsch machen. Kaum ist eine Straße oder Autobahn fertiggestellt worden, rücken in ein paar Jahren schon wieder die Bauarbeiter an, machen die Seitenanlagen platt, fräsen den eigentlich noch glatten Straßenbelag wieder ab und verbringen Monate damit, alles wieder neu herzurichten. Bauen die da immer wieder Material ein, das nach wenigen Jahren nix mehr taugt?

Jedenfalls nerven die Baustellen auf der B 7 zwischen Jena und Eisenberg sowie die Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn A9 bei Eisenberg in beide Fahrtrichtungen gehörig. „Achtung Staugefahr!“, das will keiner lesen.

Ich will ja nicht meckern, aber die mit Granitsteinen gepflasterten Panzerstraßen für die Russen oder die NVA, die bis in die 1970-er Jahren im Umfeld des Zeitzer Forstes oder Bad Klosterlausnitz gebaut wurden, sehen teilweise heute noch so aus, als hätte gerade eben der letzte Arbeiter der fertigen Straße tschüss gesagt.

Aber so ist das: Jedes Jahr bringt irgendetwas Neues. Beispiel Freibäder: Diesmal verhagelte nicht Corona dem Freibad Stadtroda die Bilanz, sondern das Wetter. Geht ja gar nicht, dass es tagelang wie aus Eimern schüttet. Neben Corona-Ausgleichszahlungen sollte man deshalb dauerhaft Wetter-Ausgleichszahlungen einführen. Am besten wäre es, es gäbe auch noch eine staatliche Nacktschnecken-Prämie. Für jedes erlegte schleimige Weichtier könnte man ja zwei Cent Kopfgeld zahlen. Wetten, dass pfiffige Pilzsammler in diesem Fall nicht nur große Körbe, sondern wegen der Schneckenplage auch gewaltige Plasteeimer mit in den Wald schleppen würden?

Denn wie lautet doch ein altes Sprichwort: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert.