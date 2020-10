Meinung: Klare Regeln, gute Regeln

Ich glaubte am Wochenende in Zinna auf dem Obstgut spüren zu können, dass sich die Menschen über das Apfelfest freuten. Es tut gut, in ländlicher Atmosphäre mit anderen zusammenzukommen. Zwar stets mit Abstand und unter Einhaltung der gegebenen Vorschriften, aber eben dennoch gemeinsam mit den Mitmenschen.

Angesichts der vielen neuen Spielregeln dieser Zeit musste ich an die Theorie des Soziologen Ralf Dahrendorf denken. Der Ansatz sieht den Menschen als Wesen, das sich den Erwartungen anderer unterwirft, wobei sich diese in Muss-, Soll- und Kann-Erwartungen gliedern. Erstere sind Erwartungen, die in jedem Fall zu erfüllen sind. Hier drohen bei Verstoß nicht nur die soziale Ausgrenzung, sondern auch rechtliche Konsequenzen. Die Soll-Erwartungen hingegen erfüllen wir rein aus Achtung vor den Interessen anderer, etwa das Leise-Sein in Bibliotheken. Kann-Erwartungen hingegen ziehen bei Dahrendorf keine negativen Folgen für den Handelnden nach sich. Ehrenamtliches Engagement etwa kann nicht direkt von Handelnden eingefordert werden, kann aber im Ergebnis durchaus mit positiven Effekten belohnen, zum Beispiel Anerkennung. Aktuell gibt es viele neue Muss-Erwartungen: Maske, Desinfektion, Abstand. Da ist es gut, wenn die Regeln klar und eindeutig kommuniziert werden. Beim Apfelfest in Zinna hat das gut geklappt.