Meinung: Kleine und große Krisen

Ob man will oder nicht, es sind aufregende Zeiten im Moment. Seien es globale Angelegenheiten wie der Verlauf des Wahlkampfs in den USA oder eher nationale Aufreger, wie die mit Flüssigkeit beschädigten Kulturschätze auf der Museumsinsel in Berlin.

Das Ganze setzt sich im Lokalen fort: Allein in dieser Woche berichtete die OTZ im Saale-Holzland-Kreis mehrfach von Vorwürfen gegen Verantwortliche beim hiesigen Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt. Es geht unter anderem um das vermeintlich zu hohe Gehalt des Geschäftsführers, teure Dienstwagen und eine anhaltende Auseinandersetzung mit Landes- und Bundesverband über entsprechende Konsequenzen. Ein OTZ-Leser fragt dazu auf unserer Facebook-Seite schlicht: „Irgendwer muss das doch vor der Überweisung kontrolliert haben?“

Damit sind wir noch längst nicht am Ende der Aufreger-Liste dieser Woche angelangt. Auch die Probleme rund um das Eisenberger Tierheim fanden in den zurückliegenden Tagen ihre Fortsetzung in der Zeitung. Das Tierheim darf zwar zunächst bis zum Ende dieses Jahres weiterbetrieben werden, doch über die Querelen ist der Vorstand des Tierschutzvereins zerbrochen. Vier Vorstandsmitglieder sind in diesem Zusammenhang zurückgetreten. Vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzungen erinnerte eine Leserin auf unserer Facebookseite an etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte: „Es geht um die Tiere! Dass sollte man nie vergessen!“

Die Corona-Krise habe ich bis hier hin noch gar nicht erwähnt. Die nächste Welle schwappt derzeit über das Land und es wirkt, als falle diese noch einmal heftiger aus als zuvor. Da gilt es, sich zusammenzureißen und sich möglichst risikominimierend zu verhalten.

Angesichts all der Stressfaktoren, die uns im Moment aus den Medien entgegentönen, empfehle ich, das Wochenende zum Abschalten und Kraft-Tanken zu nutzen. Mit der Familie oder allein – ganz egal. Ein guter Spaziergang an der frischen Luft wirkt wahre Wunder in Sachen Stressabbau. Ruhig mal das Mobiltelefon stummschalten, sich kreativ betätigen, sei es handwerklich oder auch künstlerisch. Mit frisch aufgefüllten Akkus lässt es sich dann mit Zuversicht und Tatkraft in die nächste Woche starten. Aufregend wird die bestimmt auch.