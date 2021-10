Meinung: Klotzen statt nur kleckern

Über eine bemerkenswerte Schar von Händlern

Während man beispielsweise in Stadtroda über das Jammern nicht hinaus kommt und mehr oder weniger tatenlos zuschaut, wie Handel und Gastronomie in der Innenstadt vor die Hunde gehen, zeigt man in Eisenberg, dass es auch anders gehen kann.

Klotzen statt kleckern, unter diesem Motto behauptet sich der Eisenberger Handel seit Jahrzehnten. Dankbar greift man dort nicht nur jede Idee auf, sondern setzt sie auch um und lockt so Käufer ins Zentrum der Kreisstadt. Auch der Eisenberger Landmarkt, der zum Tag der Deutschen Einheit am Sonntag seine 15. Auflage erfuhr, ist so ein positives Beispiel.

Gemeinsam stark sein: Das Konzept, das gemeinsam mit dem Wirtschaftsring Landmark gestrickt wird, geht immer wieder auf.

Sicherlich: Nach mehr als anderthalb Jahren Corona und zahlreichen Einschränkungen dürsten die Menschen regelrecht nach Veranstaltungen, sind Feste oder Markttage praktisch zu einem Selbstläufer geworden.

Trotz alledem wäre dem Eisenberger Landmarkt nicht der Erfolg gegönnt, hätten die Initiatoren nicht beharrlich an der Marke und dem Image des Marktes gearbeitet.

Stadtroda, aber auch anderen kleinen Städten mit ähnlichen Problemen sei mit auf den Weg gegeben, dass man manche Trends auch stoppen kann, wenn man dies ernsthaft will. Dazu bedarf es vor allem eines: eine Geschlossenheit, die ohne Beispiel ist.