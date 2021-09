Meinung: Mahnende Beispiele

Gefahren im Straßenverkehr

Der Lokalreporter ist häufiger an Unfallstellen als die meisten normalen Bürger – Polizei, Feuerwehrleute und Sanitäter einmal ausgenommen.

Gern gesehen sind Journalisten dabei meist nicht. Für die Unfallbeteiligten ist es eine Ausnahmesituation. Nicht selten stehen sie unter Schock, Reporter sind das Letzte, was sie in diesem Fall gebrauchen können. Auch die Einsatzkräfte reagieren manchmal abweisend – meist aber haben sie Wichtigeres zu tun und ignorieren den Fotografen, um professionell ihren Aufgaben nachzugehen. Ich versuche dann, meine Arbeit zu machen, ohne Abläufe zu stören oder gar den Helfern in die Quere zu kommen. Dennoch komme ich nicht umhin, die Situation an Unfallstellen zu dokumentieren. Manchmal erntet man auch von Passanten oder im Stau vorbeirollenden Autofahrern und Fahrerinnen böse Blicke à la: „Das muss ein Gaffer sein. Pfui!“ oder „Typisch sensationsgeile Presse!“ Das gilt es zu ignorieren, denn ich bin überzeugt, dass wir über die Lage auf den Straßen und auch über schlimme Ereignisse berichten müssen. Es soll allen anderen ein mahnendes Beispiel sein, doch bitte stets vernünftig zu fahren.

