Meinung: Mehr miteinander

Über das, was eine Gemeinschaft stärkt

Wirklich beeindruckend, was das winzige Dorf Tünschütz da am Wochenende so alles aufgefahren hat. Neben den obligatorischen Speise- und Getränkeangeboten, die auf keinem Dorffest fehlen dürfen, gab es eine interessante Ausstellung mit historischen Dokumenten, Fotos und Artefakten, die das einstige Leben im Ort anschaulich werden ließen. Auch wenn es für mich der erste Besuch in Tünschütz war, ist ein Einblick in die Geschichte spannend. Auch die sehr umfangreiche Chronik, die jeden Hof im Dorf behandelt, kann sich sehen lassen.

Als Dorfkind freut es mich besonders zu sehen, wenn eine Dorfgemeinschaft wirklich gemeinschaftlich etwas auf die Beine stellt, sich gegenseitig unterstützt und dann auch für gesellige Stunden zusammenkommt, wie in Tünschütz zum Paella-Essen oder zum Chronikabend. Das kann sicherlich nicht überall funktionieren und nicht immer wirklich alle begeistern. Doch gerade zwischen erhitzten Gemütern, zerstrittenen Familien oder Nachbarn und nachlassender Bereitschaft, einander zuzuhören, gibt das Tünschützer Gemeinschaftswerk etwas Hoffnung.