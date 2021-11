Meinung: Mit wachem Blick wandern

Aufmerksamkeit draußen in der Natur

Für das Neophyten-Projekt der Natura2000-Station im Saale-Holzland-Kreis wollen die beiden Mitarbeiterinnen neben der praktischen Arbeit vor allem auch erst einmal Aufmerksamkeit für das Anliegen erreichen. Das ist nachvollziehbar. Ein paar Unterstützerinnen und Unterstützer dürften bei einem derart aufwendigen Vorhaben sicher ziemlich hilfreich sein. Damit sind nicht nur fleißige Helfer gemeint, sondern auch die entsprechenden Entscheider in Verwaltungen und Unternehmen, die etwas mit dem Naturraum zu schaffen haben. Schließlich wäre es sinnvoll, wenn es den Projektverantwortlichen gemeldet würde, wenn in den kommenden zwei Jahren Menschen in den relevanten Schutzgebieten in der Region ein Vorkommen invasiver Pflanzenarten finden. Das Stichwort Aufmerksamkeit funktioniert hier also in beide Richtungen: Die grundsätzliche für die Bedeutung des Neophyten-Themas – und daneben die konkrete Aufmerksamkeit beim Wandeln im Naturraum. Dabei ist es auch ganz allgemein ratsam, stets mit wachem Blick durch die Natur des Holzlandes zu wandern. Schließlich gibt es immer etwas zu entdecken. Schöne Sichtachsen, Wildtiere, die Entwicklung des Waldes oder einzelne, besondere Biotope. Wenn dabei dann auch ein invasiver Neuzugang auffällt, ist es gut zu wissen, wen man dann anrufen könnte.