Meinung: Mitmachen ist angesagt

Über Demokratie, die nicht von alleine funktioniert

Eigentlich schade, dass die Bürgerbeteiligungsveranstaltungen für die integrierten energetischen Quartierskonzepte eher weniger gut besucht waren. Es wird immer viel gemeckert, aber wenn es darum geht, gemeinsam zu sprechen, zu planen und zu diskutieren, kommen nur wenige. Demokratie und Entscheidungen auch auf lokaler Ebene machen Arbeit, aber es lohnt sich.

Die Energiewende ist bitter notwendig, wenn wir den Kindern eine Erde hinterlassen wollen, die auch für sie bewohnbar ist. Angesichts der globalen Krisen scheinen Entscheidungen auf lokaler Ebene klein, sind sie aber nicht. Studien haben beispielsweise gezeigt, dass das Anbringen von Solaranlagen auf dem eigenen Dach die Nachbarn animiert, es ebenso zu tun. Das sollte man größer denken und hoffen, dass Nachbarlandkreise nachziehen und sich ebenfalls neue Konzepte für Klimaschutz überlegen.

Auch wenn Mieter wenig an der Wahl der Heizung ihres Vermieters etwas ändern können, so ist zum Beispiel ihre Meinung in puncto Mobilität in der Stadt genauso wichtig. Bürger, die aus unterschiedlichen Gründen kein Auto besitzen oder die nicht fahren, sollten ebenso mitentscheiden dürfen, wie die Straße genutzt wird. Ja, solche Bürgerbeteiligungsveranstaltungen können fordernd für die Zuhörer sein, jedoch sollte man die Chance nutzen, anschließend mit zu diskutieren, eigene Wünsche und Vorstellungen zu äußern und vielleicht sogar Mitstreiter zu finden. Letztlich geht uns alle das Thema Energie, Wohnen und Mobilität etwas an. Die Veränderungen hin zu einem nachhaltigeren Leben wird sicherlich einiges an Geld und Zeit kosten. Das, was auf uns alle zukommt, wenn wir uns nicht mit anderen Lebens- und Stadtkonzepten befassen, wird noch weitaus unbequemer werden.