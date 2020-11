Diese Zeit wirkt oft sehr düster. Die realen Sorgen um die Gesundheit – der eigenen oder von Angehörigen – gehen einher mit Fragen um die wirtschaftliche Zukunft. Während manch Unternehmer angesichts verordneter Schließung um den Fortbestand des Geschäfts bangen muss, nehmen in manchem Haushalt aufgrund von Kurzarbeit oder Auftragsrückgang finanzielle Sorgen zu. Miete und Kreditraten müssen auch in Pandemiezeiten gezahlt werden.

Dennoch ist Corona nicht alles, und es gehört zum Menschsein dazu, sich auch in schwierigen Zeiten kurze Momente der Unbeschwertheit zu gönnen. Man kann und sollte nicht immer nur Schwarzmalen, egal welche Herausforderungen man vor der Brust hat.

Man darf auch nicht vergessen, dass Krisenzeiten viele zu neuen kreativen Lösungen inspirieren. Seien es Nachbarschaftsinitiativen, die mithelfen, im Viertel aufeinander achtzugeben und zu helfen, oder neue Formen des Zusammenarbeitens in Zeiten von Kontaktbeschränkungen.

Der etwas andere Rathaussturm in Bürgel am Mittwoch darf hier auch aufgeführt werden. Sicher ist es kein Ersatz für die meist besonders ausgelassenen Karnevalsfeste. Aber die Verantwortlichen haben sich Gedanken gemacht, wie man unter diesen Bedingungen dennoch ein Lebenszeichen aussenden kann. Die Botschaft: Durchhalten! Irgendwann im nächsten Jahr ist es geschafft und dann kehrt auch der normale Karneval zurück. Wenn man in diesem Zusammenhang von „normal“ reden möchte.