Meinung: Mut für etwas Anderes

Über die Arbeit von Menschen mit Handicap

Es gehört immer Mut dazu, etwas Neues zu wagen, auch in der Arbeitswelt: Das Arbeitsamt Jena teilt mit, dass die Firmen im Saale-Holzland immer noch zurückhaltend sind, wenn es um die Einstellung von Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung geht, zu denen ja auch Volkskrankheiten wie Depressionen gehören. Die Roda-Werkstatt in Stadtroda berichtet wiederum, dass viele Menschen mit Handicap den geschützten Raum ihrer Werkstatt gar nicht verlassen mögen, weil sie sich vor dem Leistungsdruck und der Rücksichtslosigkeit auf dem sogenannten „Ersten Arbeitsmarkt“ fürchten. Die Sorgen beider Seiten sind verständlich: Ein Mensch mit beispielsweise einer neurotischen Angststörung ist nicht jeden Tag so belastbar, wie eine gesunde Person. Und dem Druck in der täglichen Arbeit eines Betriebs, in der Produktion marktfähig zu bleiben, ist ebenfalls enorm. Dennoch kann mit etwas Mut und gegenseitigem Verständnis auch unter diesen Bedingungen etwas Gutes wachsen. Die Voraussetzungen auf beiden Seiten müssen nur stimmen – und es müssen beide Seiten wollen.