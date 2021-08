Meinung: Nachahmer erwünscht

Über einen ungewöhnlichen Imkerverein

Normalerweise stehen sich Imker und Landwirte in vielen Regionen spinnefeind gegenüber. Die Imker sind sauer, weil Landwirte durch den Monokultur-Anbau, den Einsatz von Insektiziden und anderen Maßnahmen den Honigbienen immer mehr Lebensraum nehmen. Die Landwirte sind sauer, weil sie sich zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlen.

Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte, und in Gernewitz stellt man jeden Tag aufs Neue unter Beweis, dass Imker und Landwirte in gegenseitigen Interesse zusammenarbeiten können.

Denn Bienen und andere Insekten bestäuben Nutzpflanzen, sie sind also auch für Landwirte wichtig. Deshalb steht es auch nicht im Widerspruch, wenn ein Unternehmen wie „Wöllmisse“ sich für den Erhalt der Artenvielfalt und für bienenfreundliche Standorte stark macht. Dass die Kooperation zwischen Imkern und Landwirten Früchte trägt, liegt aber nicht zuletzt daran, dass man quasi unter einem Dach seiner Arbeit nachgeht, dass ein ständiger Gedankenaustausch möglich ist.

Ja, es wäre zu wünschen, dass auch andere Agrarunternehmen regionalen Imkern ein Angebot unterbreiten, bei ihnen ihrer Vereinsarbeit nachzugehen. Denn vielleicht braucht es ja diesen engen Kontakt, um gemeinsam etwas für den Insektenschutz zu bewegen.