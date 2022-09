Meinung: Neue Lösungen

Über den Zukunftswerkstoff Keramik

In Hermsdorf wurde am Wochenende eindrücklich vorgeführt, dass die Forschung Lösungen für brennende, aktuelle Probleme hat: Mithilfe der industriellen Nutzung des Werkstoffs Keramik zeigt das IKTS, dass von der Energieversorgung, über die Medizin bis hin zur Batterieherstellung in Zukunft auf die Produktion auch in Deutschland zurückgegriffen werden könnte.

Die Anwendungen der Keramik gehen in den für das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmbaren Bereich hinein und sind zunächst für Außenstehende nicht einfach zu verstehen. Umso besser, dass das IKTS nach zweijähriger Pause zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung die Tore wieder öffnen konnte. Das Angebot wurde genutzt, neben ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch von interessierten Laien und Familien mit Kindern. Viele Fachwörter fielen, aber auch nachvollziehbare Veranschaulichungen halfen dem Publikum zu verstehen, wie die Forschung in Hermsdorf für die Bewältigung aktueller Aufgaben genutzt wird. Das ist genau das, was im Moment gebraucht wird: Kommunikation darüber, wie es weitergehen soll.