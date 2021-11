Meinung: Neuer Zoff steht ins Haus

Ein Urteil mit Sprengkraft

Zu früh gefreut, möchte man beim Thema Begrenzung von Windkraftanlagen im Saale-Holzland-Kreis sagen.

Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Gera, so viel scheint sicher, steht neuer Zoff ins Haus, es wird nur eine Frage der Zeit, bis Windkraftgegner wie die Mitglieder der Bürgerinitiative „Unser Holzland - Kein Windkraftland“ aus St. Gangloff wieder auf den Barrikaden stehen werden.

Stress bedeutet das Urteil auch für Landrat Andreas Heller (CDU) sowie für die anderen Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen. Dort dachte man, das leidige Thema „Ausbau der Windkraftenergie“ als erledigt betrachten zu können.

Stattdessen droht eine erneute Konfrontation mit den Windkraftgegnern, die jahrelang mit Vehemenz und allen legalen Mitteln die Entscheider dazu brachten, sich bei der Windkraft auf ein Minimalziel in der Region zu konzentrieren.

Noch wird es nur ein laues Lüftchen sein, das in den nächsten Wochen an der Windkraftfront im Saale-Holzland weht. Angesichts des erklärten Ziels der Bundesregierung, bis 2045 Deutschland zur Klimaneutralität zu bringen, wird indes die Windkraft an Bedeutung zunehmen. Deshalb droht in der nächsten Zeit ein Sturm an der Windkraftfront in der Region.