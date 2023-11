Meinung: Nicht alles online machen

Über Bienen, deren Haltung gar nicht so einfach ist

Traditionelles Handwerk lebt wieder auf. So auch die Imkerei. Verschiedene Onlineshops zeigen, dass das Interesse an eigenen Bienen besteht. Bienenexperte und Imker Gottfried Schumann hat recht, wenn er sagt, dass man auch für die kleinsten Tiere Verantwortung trägt, wenn man sie anschafft. Die Gesunderhaltung der Bienen ist ein komplexes Thema, man ist besser beraten, wenn man sich vor der Anschaffung von einem Profi in der Nähe beraten lässt.

Vereinsmeierei scheint etwas aus der Mode gekommen sein, dabei bietet ein Verein vor allem für Anfänger hilfreiche Tipps. Der Verkauf von lebenden Tieren über das Internet ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Wenn dann noch das Wissen fehlt, schadet man mitunter nicht nur den eigenen Tieren, sondern auch anderen, indem man Krankheiten und Parasiten in neue Gegenden einschleppt. Sicherlich gibt es auch im Internet den einen oder anderen guten Hinweis, jedoch ist es für Laien nicht immer einfach, die guten von den falschen Informationen zu unterscheiden. Da hilft der Imker in der Region sicher gerne weiter.