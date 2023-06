Meinung: Nur noch zwei Wochen

Über ein aussichtsreiches Wochenende in Saale-Holzland

Noch zwei Wochen, dann haben es die Schülerinnen und Schüler geschafft, sechs Wochen Sommerferien stehen vor der Tür und rücken jeden Tag ein kleines bisschen näher. Einfach mal die Seele baumeln lassen, im Freibad entspannen, ein Buch lesen und Nichtstun, bei dieser Vorstellung könnte man glatt ein wenig neidisch werden.

Bereits am Freitag konnten sich die ersten Abiturientinnen und Abiturienten im Holzland – wenn auch bei nasskaltem und stürmischen Wetter – über ihre Zeugnisse und den Schulabschluss in der Tasche freuen, sicher ein lange in Erinnerung bleibender Abend.

Ein weiteres Highlight bot in dieser Woche die Fête de la Musique in Eisenberg. Hier konnte man an einem langen Sommerabend gemeinsam mit Freunden, Familie und Nachbarn Straßenmusik lauschen. Was sonst oft nur in größeren Städten möglich ist, hat es seit 2021 auch bis zu uns nach Eisenberg geschafft – ziemlich cool.

Beim spannenden Gesprächen mit Ute Tobisch aus Hainspitz drehte sich zudem alles rund um das Thema Kunst. Sie verriet, was es mit Schichtmalerei auf sich hat, worauf es beim Zeichen von Tieren ankommt und weshalb es auch nach vielen Jahren noch faszinierend ist, als Künstlerin aktiv zu sein.

Nach einer bewegten und spannenden Woche scheint auch das Wochenende reichlich Abwechslung zu versprechen.

So kann am heutigen Samstag zum Beispiel in der Holzmühle Kämmeritz wieder nach neuer Lektüre, Geschirr, Dekoration , Trödel und vielem mehr gestöbert werden. In der Gemeinde Weißenborn wird der letzte Maibaum in diesem Jahr am Jugendclub „Emma Krempoli“ gesetzt, und im Kurpark in Bad Klosterlausnitz lädt obendrauf der Tag der Vereine mit einem bunten Programm zu einem Besuch ein.