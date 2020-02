Meinung: Kein Schwaz oder Weiß

Im Fall des verunglückten Anrufs beim Rettungsdienst gibt es kein Schwarz oder Weiß. Und von einem Fall auf etwas Grundsätzliches zu schließen, bietet sich nicht an. Als Silke Zeyen im September 112 wählte und nicht den erwarteten Rettungswagen gesandt bekam, war das für sie sehr schmerzhaft.

Daraus zu folgern, dass in der verantwortlichen Leitstelle grundsätzlich etwas falsch läuft, ist aber nicht richtig. Über die vielen tausend Anrufe jedes Jahr, bei denen alles glatt geht, wird weniger laut gesprochen. Tatsächlich gibt es eine anständige Fehlerkultur und das Bestreben, aus möglichen Fehlern zu lernen. Immerhin passieren überall dort Fehler, wo Menschen beschäftigt sind: Im vorliegenden Fall hat man mit allen Beteiligten darüber gesprochen und will daraus lernen. Kein böses Blut.

So ein Vorgehen ist der richtige Weg. Wenn dann in Zukunft noch eine bessere Verzahnung mit dem kassenärztlichen Notdienst erreicht wird, verbessert sich die Lage weiter. Denn tatsächlich ist es für manche Menschen verwirrend, dass es neben dem „richtigen“ Notruf noch so etwas wie dessen kleinen Bruder von der kassenärztlichen Vereinigung gibt, wenn kein akuter Notfall vorliegt und eine Behandlung auch verzögert erfolgen kann.