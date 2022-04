Meinung: Rückkehr zur Normalität

Über die uralte Tradition des Maibaumsetzens

Bis heute kann kein Volkskundler hieb- und stichfest beweisen, auf welcher Grundlage die Tradition des Maibaumsetzens entstand. Waren es die Germanen, die ja Waldgottheiten verehrten, die den Kult einführten?

Sicher ist nur, dass sich das Maibaumsetzen im Holzland teilweise seit Jahrhunderten einer ungebrochenen Beliebtheit erfreut. Umso bitterer war es für die Maibaumgesellschaften landauf und landab, als die Corona-Pandemie das Maibaumsetzen zum Erliegen brachte. Auf ein Walpurgisfeuer hätte man in Reichenbach, Bad Klosterlausnitz oder Hermsdorf ja noch verzichten können, aber auf das Maibaumsetzen?

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Umso größer ist nun die Freude unter den Maibaumsetzern, die alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Ob sich die Holzland-Gemeinden wieder einen Wettkampf um den größten und schönsten Maibaum liefern werden? Eigentlich war hier Waffenruhe stillschweigend vereinbart worden, aber wer weiß das schon so genau, was nach so einer Durststrecke alles passiert. Schließlich konnte in der jüngsten Vergangenheit keiner ausschließen, dass ein Baum geklaut oder von den Nachbarn zersägt wurde.

Das Maibaumsetzen: Es ist die langsame Rückkehr zur Normalität, auch wenn man in diesen überaus unsicheren Zeiten von Normalität eigentlich gar nicht mehr sprechen kann.