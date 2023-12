Meinung: Sie tun nicht, was sie wissen

Über grassierende Ignoranz und Rücksichtslosigkeit in Eisenberg und anderswo

Dass wir ein Volk von Idealisten sind, ist bekannt. Bitten von Veranstaltern, im Museum nichts anzufassen, werden ignoriert. Kinder müssen sich frei entfalten können, da geht es über Tisch und Bänke. Wenn Musiker Konzerte geben, möchten sie nicht kopiert werden, deshalb bitten sie ihr Publikum, Videomitschnitte zu unterlassen. Viele halten sich nicht daran und verderben mit dauerhaft hochgehaltenen Handys anderen den Musikgenuss. Ich bin sicher, dass die Urheberrechtsverletzenden sich das nie wieder in voller Länge ansehen.

Nun hat die Ignoranz den Straßenverkehr im Griff. Da wird rechts überholt, bis an die Stoßstange aufgefahren. Ich wollte neulich schon Einladungen in meinen Kofferraum aussprechen. Ignorantes Verhalten gab es auch zum Weihnachtsmarkt in Eisenberg. Absperrband hinter den Buden signalisierte Parkverbot. Das ist bei einigen offenbar nicht angekommen. Eisenbergs Stadtmanager hatte alle Hände voll zu tun, die Fläche frei zu halten. Selbstbewusstsein ist ja eine gute Sache. Aber wenn man in einer Gemeinschaft lebt, sollten Rücksicht und Einsicht tägliche Begleiter sein.