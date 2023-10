Meinung: Sonnenschirm oder Rollenspiele - Immer wieder neue Ideen

Jana Scheiding über einen einfallsreichen Seniorenberater in Stadtroda.

Die Sachsen hätten ihre wahre Freude an Wolfgang Main. Erfüllt er doch alle Voraussetzungen, um in ihre Vorstellung von „fischelant“ zu passen. Der Begriff wurde 2009 zum schönsten sächsischen Wort des Jahres gewählt. Aber zurück ins Thüringische Stadtroda. Dort ist Main Sicherheitsbeauftragter für Senioren und lässt sich für Info-Veranstaltungen ständig etwas Neues einfallen. Ein Vortrag kann eintönig werden, am Ende weiß keiner mehr, was gesagt wurde. Ein Theaterstück macht da schon mehr her.

Im Sommer engagierte Main eine Dame im Seniorenalter, die – mit Sonnenschirm, Badetasche und Tunika ausgestattet –, Tipps für den richtigen Sonnenschutz mitbrachte. Im Herbst wird es noch einmal ernst. Gärten sind winterfest, Rentner öfter im Haus. Hoch-Zeit der Trickbetrüger. Wolfgang Main fährt jetzt stärkere Geschütze auf und bat dafür die Jugend um Hilfe. Von den Rollenspielen eines Ensembles aus Schülerinnen des örtlichen Gymnasiums zu Enkeltrick & Co. wird mit Sicherheit mehr im Gedächtnis haften bleiben als von einem Monolog, auch wenn der noch so leidenschaftlich vorgetragen wird.