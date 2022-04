Meinung: Stadt tut sich keinen Gefallen

über die Namensdebatte

Eisenberg will sich am Fest-Wochenende im Juni von weltoffener und bunter Seite zeigen. Eine schöne Idee, die allerdings im krassen Widerspruch zum Namen des Festes steht: „Mohrenfest“. Dass diese Bezeichnung für schwarze Menschen diskriminierend ist, ist im Gegensatz zum Namen des Stadtfestes keine neue Erkenntnis. Trotz mehrfacher berechtigter Kritik von vielen Seiten, hält die Stadt am Namen fest.

Ich frage mich einmal mehr, warum es Menschen so schwer fällt, sich von rassistischen Begriffen zu verabschieden. Im Gegenteil scheint der Rassismus-Vorwurf vonseiten der Stadt wohl gar nicht ernst genommen zu werden. Denn statt sich kritisch damit auseinander zu setzen, soll im Juni lieber munter gefeiert werden. Aber ein Stadtfest, das schon mit seinem Namen Menschen verletzt, kann doch niemand ernsthaft wollen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwar soll es nach dem Fest eine Ausstellung zur Stadtgeschichte geben, die sich hoffentlich auch mit Rassismus auseinandersetzen wird. Doch das Fest soll seinen Namen behalten. Schade, denn damit tut sich die Stadt für ihr überregionales Image keinen Gefallen. Im Gegensatz zum Vorhaben werden sich unter dem Titel nicht alle Menschen in Eisenberg willkommen fühlen. Gut, dass mit der Veranstaltung im Friedenspark darauf aufmerksam gemacht wird.