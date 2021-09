Meinung: Stress als steter Begleiter

Über Impulskontrolle im Straßenverkehr

Mit der Verkehrs-Erwachsenenbildung in Bürgel durch die Polizei und dem Erfahrungsbericht eines Stau-Tages im August in Lindau haben wir heute gleich zwei Verkehrsthemen aufgegriffen, die die Menschen durchaus beschäftigen. Jeder und jede will, dass Kinder einen halbwegs sicheren Schulweg haben. Daran besteht kein Zweifel. Dennoch sind es Alltagsstress und die stets länger werdende To-Do-Liste im Kopf, die uns manchmal hektisch werden lassen.

Da wünscht man sich dann dieses eine Mal, das Schulkind nur fix direkt vor der Schule abliefern und gleich weiterbrausen zu können. Und dann sind da aber 14 andere Elterntaxis und blockieren mit dem gleichen Ansinnen den Weg. Da liegt der Wunsch nahe zu versuchen, sich durchzuschlängeln, oder nur mal kurz auf den Fußweg auszuweichen. Ist doch kein Problem, oder? Leider doch, wenn dabei Erstklässler buchstäblich unter die Räder kommen könnten.

Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Faktoren sind, die dazu führen, dass Autofahrer in größerer Zahl Sperrschilder missachten, bis sie dann – wie in Lindau geschehen – in einem kleinen thüringischen Dorf an der Grenze zu Sachsen-Anhalt stranden und sich wieder herauswurschteln müssen. Man ist auf dem Weg in den Urlaub oder zum nächsten Termin, dann ist Stau auf der notorisch verstopften A 9 und all die schönen Pläne scheinen gefährdet. Der unklare Umleitungsverlauf tut sicher sein Übriges. Dann braucht es eigentlich nur noch einen ersten Autofahrer, der sein Glück trotz eindeutigem Sperrschild versucht und schon ist der Damm gebrochen und viele, wenn nicht alle rollen hinterher.