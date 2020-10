Meinung: Trügerisches Gefühl

Auf meiner Runde durchs Saale-Holzland an diesem Wochenende stellte sich irgendwann für einen kurzen Moment ein trügerisches Gefühl der Normalität ein. Es gab so viele Veranstaltungen, Menschen waren unterwegs, Konzerte, kleine und große Feste – gerade bei den Veranstaltungen an der frischen Luft konnte man manchmal fast vergessen, dass die Pandemie derzeit wieder im Aufwind zu sein scheint. Mancherorts waren Maskenträger da eher in der Minderheit. Es bleibt abzuwarten, ob das ein Nachspiel in Sachen Infektionsgeschehen haben wird. Ich hoffe nicht. Denn irgendwie hätten es die Menschen doch verdient, nach den teils nervenaufreibenden vergangenen Monaten etwas unbeschwerte Normalität zu genießen, ohne an jeder Ecke einen Superspreader zu wittern.

Aber so einfach ist es eben nicht. Das Virus kennt keine ausgleichende Gerechtigkeit, schert sich nicht um unsere Gemütslage, unsere Sorgen und Hoffnungen. Es verbreitet sich einfach weiter, da wo es eben geht. Die Corona-Infektion des US-Präsidenten, der selbst unentwegt die Gefahr des Erregers herunterspielt, ist nur ein aktuelles Beispiel dafür. Auch wenn jemand es nicht ernst nehmen oder glauben möchte, kann das Virus ihn heimsuchen. Daher ist das im Moment schlicht noch nicht der Zeitpunkt, sich der ersehnten Normalität hinzugeben.