Meinung: Unsichtbare Superkraft

Über all die Helferlein hinter den Kulissen

Mächtig viel los war da am Wochenende im Saale-Holzland-Kreis. Wer Samstag und Sonntag frei hatte, hatte auch die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen wie Töpfermarkt, Hoffest, Brückenfest oder einen Tag der offenen Tür der Feuerwehr, Kleingartenfest oder Musikabend. Neben dem Angebot der heimischen vier Wände versteht sich.

Was mir als arbeitsbedingter Besucherin der vielen Feste einmal mehr aufgefallen ist, sind die ganzen Mühen, die hinter so einer Organisation stehen. Nicht nur Planung, Koordination und Vorbereitung sind immens wichtig. Es braucht auch Freiwillige, die nicht an einem Mikro stehen, sondern ihre freie Zeit für Bar- oder Parkplatzschichten hergeben, Kuchen backen oder auf- und abbauen.

So fühlte ich mich etwa beim Töpfermarktlauf in Bürgel an die eigene Jugend zurückerinnert, bei der es dank ehrenamtlich aktiver Eltern auch immer wieder hieß, bei Wettkämpfen des heimischen Vereins zu unterstützen. Ohne solche vielen kleinen unsichtbaren Helferlein wäre wohl so mancher Festtag nicht umzusetzen.