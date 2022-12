Meinung: Vertrauen aufbauen

Über den Neustart des Eisenberger Tierheimes

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, lautet eine bekannte Redewendung.

Dass es der Tierschutzverein Saale-Holzland derzeit nicht gerade einfach hat, das Tierheim in Eisenberg wieder zu einer festen und vor allem dauerhaften Anlaufstelle für in Not geratene Tiere aus der Region zu etablieren, liegt auch daran, dass sich die damalige Tierheimleitung, der Verein und die Behörden aus unterschiedlichsten Gründen gehörig in die Wolle bekommen hatten.

Wo viel Porzellan zerschlagen wurde, bedarf es viel Kraft für einen Neuanfang. Klar, dass das Veterinäramt ganz genau schaut, dass jede noch so kleine Vorschrift am Tierheim in Eisenberg eingehalten wird. Wer einmal vor das Schienbein getreten wurde, weiß, was Schmerzen sind.

Der Tierschutzverein Saale-Holzland muss nun schauen, wie er Vertrauen zurück gewinnen kann, wie man auf den Trümmern eine neue Zusammenarbeit schmieden kann. Es geht nur um das Überwinden von Misstrauen, sondern mehr darum, in Not geratenen Tieren Hilfe anbieten zu können.