Meinung: Viel besser als erwartet

Über eine schöne Silvesternacht in Stadtroda

Mich mitten unter Feuerwerker begeben – das hatte ich schon lange nicht mehr getan. Als ich vor vielen Jahren in Dresden als einzige unter hunderten Feuerwerksbeobachtern und -zündenden mit einem Kleinkind im Sportwagen auf die Elbwiesen marschierte, erntete ich von allen Seiten höchst missbilligende Blicke. Wenige Minuten später wusste ich, weshalb.

Da gab es Deppen, die neben dem Kinderwagen Geschosse zündeten, auf deren Gebrauchsanweisung vermerkt war, dass im Umkreis von mindestens 50 Metern möglichst nichts stehen sollte.

Zwar war die Spiegelung des Farbspektakels in der Elbe traumhaft anzusehen, doch der Rückweg gegen 2 Uhr durch Kolonnen von Betrunkenen, Unmengen Müll und spitz aufragenden Resten von Flaschen gestaltete sich zum Autoreifen gefährdenden Horrortrip.

Seit diesem neuen Jahr 2024 weiß ich, dass mir Silvesterfeuerwerk in einer Kleinstadt wesentlich lieber ist als in einer Metropole. In Stadtroda, wo am Sonntag neben dem Freibad ein Großfeuerwerk und auf dem angrenzenden Parkplatz private Raketen gezündet wurden, lief alles sehr gesittet, ja diszipliniert ab. Die Leute hielten respektvollen Abstand zu meinem Auto, natürlich dem einzigen auf dem Areal. Ich hatte es extra unter einer Straßenlaterne abgestellt, um es im Blick zu haben. Doch kaum hatte ich den Motor abgestellt, ging das Licht aus. Logisch, die Leute wollten ja das Feuerwerk sehen.

Was sich am mitternächtlichen Himmel abspielte, war spektakulär. Atemberaubend. Wurde mit Beifall belohnt. Und am Boden? Viele hatten ihren Müll mitgenommen, andere hatten ihn zusammengestellt, so dass man mit dem Auto mühelos daran vorbeifahren konnte.

In Stadtroda das neue Jahr zu begrüßen, hat richtig Spaß gemacht.