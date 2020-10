Meinung: Vielfalt, die beeindruckt

Der Journalistenjob hat so manch angenehme Facette. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, fordernd, interessant und es gibt immer viel zu tun. Zu den Höhepunkten gehören zweifelsfrei jene Tage, an denen man einen Blick in den einen oder anderen Betrieb der Region werfen kann. Sei es ein kleiner IT-Dienstleister mit großen Plänen oder eben ein Traditionsunternehmen mit langer Geschichte am Ort. Meist staunt man über das, was in den Büros und Werkhallen passiert. Die Ideen, die Prozesse, die Umsetzung – es gibt so vieles zu entdecken. Im Hermsdorfer Porzellanwerk hat mich die Vielfalt beeindruckt. Ich hatte schlicht nicht damit gerechnet, wie viele verschiedene Produkte für die unterschiedlichsten Anwendungen dort aus Porzellan hergestellt werden. Umso besser, dass es sich diesmal nicht um einen reinen Pressetermin handelte, sondern die Türen im Rahmen des Tags des Thüringer Porzellans für alle offen standen.

Solche Gelegenheiten kann man als Bürger sehr gut nutzen, um mehr über die heimische Wirtschaft zu erfahren, denn es geht dabei eigentlich nie bloß um Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung, sondern auch um ein Kennenlernen. Da hört man dann eben auch, welche Besonderheiten Krisenzeiten für einen Betrieb mit sich bringen und wie man damit umgeht.