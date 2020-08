Meinung: Vom Ergebnis her gedacht

Etzdorf, Eisenberg, Buchheim, Silbitz und bald auch in Bürgel. Es wird vielerorts gebaut im Norden des Saale-Holzlandes. Das ist für Anwohner meist Fluch und Segen zugleich. Denkt man das ganze vom Ergebnis her, ist es ja prinzipiell etwas Positives, wenn in der eigenen Gemeinde Straßen ausgebessert, Gehwege verbreitert und barrierefrei gemacht oder auch Bachmauern saniert werden.