Meinung: Vom Wunsch des Abnehmens

Wort zum Sonntag

Nach den Osterferien werden viele, mich eingeschlossen, versuchen, die Pfunde, die wir aufgrund der Schokohasen und ähnlicher Delikatessen gewonnen haben, wieder zu verlieren. Das Ansinnen ist im Grunde richtig, in einem trimmen Körper fühlt man sich wohler. Ich habe allerdings das Bedenken, dass wir im Zeitalter von Facebook, Instagram und Co. auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen können. Wir machen unseren Körper zu einem Götzen, vergleichen uns mit anderen und jagen einem völlig verzerrten Schönheitsideal nach.

Deshalb kann ich der neuen Bewegung der Body Positivity durchaus etwas abgewinnen. Allerdings muss man auch hier aufpassen, dass man sich nicht indirekt wieder nur bzw. hauptsächlich durch seinen Körper und dessen Aussehen definiert, nur diesmal in die andere Richtung.

Die Bibel sieht den Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist. Der Apostel Paulus mahnt die Gläubigen in Korinth zur Selbstdisziplin, indem er sich selbst zum Vorbild macht: „So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse; ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde“ (1Kor 9,26-27).

Diese Mahnung ist eingebettet in seine umfassendere Sicht auf den Leib als Tempel des Heiligen Geistes, der in Ehren gehalten werden soll. Paulus zieht daraus ethische Konsequenzen: „Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes; wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören!“ (1Kor 6,18-20).

Der Leib ist von hoher Bedeutung, aber er ist das Wichtigste, was uns ausmacht. Den Höhepunkt des Korintherbriefs bildet das 13. Kapitel mit einem Aufruf zur Liebe. Es geht darum, was mich mit meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist mache. Investiere ich in meinen „Look“ oder setzte ich meine Gaben für andere ein? Je mehr ich in der Liebe zu Familie, Freunden und Gesellschaft eingespannt bin, desto weniger konzentriere ich mich auf mein perfektes Aussehen. Ich wünsche selige Selbstvergessenheit.