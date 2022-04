Meinung: Vorsicht beim Frühjahrsputz

Übermut und Wegwerf-Wahn

Die Tage werden wieder länger, und der Frühling steht vor der Tür. Spätestens jetzt wird auch allen Halbblinden klar, dass Fenster über den Winter ziemlich verdreckt sind und sich Spinnen in den Zimmerecken häuslich eingerichtet haben.

Doch Vorsicht ist geboten beim Frühjahrsputz. Das fängt schon beim Fensterputzen an. Manch einer, der meinte, er sei noch 30 Jahre jung, aber tatsächlich kurz vor dem Renteneintritt steht, macht in diesen Tagen mit halsbrecherischen Aktionen auf sich aufmerksam. Da wird sich wie ein Affe am Fensterrahmen festgeklammert, um ja die letzte blinde Stelle der Scheibe blank zu wienern. Vielleicht hätten die Akrobaten vorher Mal in die Statistik schauen sollen. Demnach verunfallen in Deutschland pro Jahr etwa 2,8 Millionen Menschen in ihrem eigenen Zuhause, meist beim Saubermachen. Immerhin 8000 Betroffene überleben den Unfall nicht.

Nicht umsonst sagt man, dass das Zuhause der gefährlichste Ort der Welt ist. Auch weil einige Zeitgenossen der Meinung sind, aus Geiz oder übertriebener Sparsamkeit Reinigungsmittel sowie Chemikalien in alte Schnapsflaschen abfüllen zu müssen. Nach einer Wohnungsauflösung in meiner Familie dachte mein Cousin beispielsweise, das grüne Zeug in der Schnapsflasche wäre Pfeffi-Likör. Blöd nur, dass mein Onkel Fit abgefüllt und mein Cousin plötzlich ordentlich Schaum vor dem Maul hatte.

Vorsicht sollte man auch beim Aufräumen der Werkstatt oder der Garage walten lassen, gerade wenn es darum geht, ordentlich zu entrümpeln. Muss man wirklich Opas alten Handhobel, -bohrer oder die Blechschere in der jetzigen Zeit wegwerfen? Schließlich funktioniert das Werkzeug auch ohne Strom. Nur mal so zur Erinnerung.