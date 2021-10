Meinung: Wald im Fokus von Autoren

über eine Traditionsveranstaltung

Die 14. Auflage der „LiteraTour“, einer Veranstaltungsreihe des Saale-Holzland-Kreises, bietet in diesem Jahr mit mehr als 20 Lesungen und Vorträgen viel Spannung, Märchenhaftes, so manchen Reisetraum und Kreatives. Gewidmet wird sich aber letztlich auch ziemlich essenziellen Fragen wie dieser: Wie berechtigt sind die Sorgen um unsere Wälder in Thüringen? Kulturredakteur Frank Quilitzsch forschte mal nach und war ein Jahr lang mit Thüringer Förstern und Baumforschern in Revieren im Freistaat unterwegs. Wie er die Frage nach seinen Recherchen beantworten würde, können Interessierte sicher am 10. November in Eisenberg erfahren. Dann wird er in der Stadtbibliothek in Eisenberg sein Buch „Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus!“ vorstellen. Das Thema Wald lässt auch den Autor, Journalisten und Entertainer André Kudernatsch nicht kalt. Er lädt am 15. November zu einer musikalischen Lesung aus seinem Werk „Du wirst nicht alt im Thüringer Wald“ ein.

Bleibt zu hoffen, dass in diesem Jahr keine Veranstaltung aufgrund der Corona-Lage ausfallen muss. Zwar ist die LiteraTour auch 2020 nicht komplett ins Wasser gefallen, einige Lesungen mussten allerdings coronabedingt abgesagt werden. Nach langem kulturellen Darben könnte der Run auf die LiteraTour-Events 2021 recht groß werden.