Meinung: Was zählt, ist Zusammenhalt

Über den Großbrand in einem Traditionsunternehmen im Saale-Holzland

Wer auf Arbeit geht, der lebt gefährlich. Selbst Büromenschen können vom Stuhl fallen und sich dabei das Genick brechen, was aber zum Glück die Ausnahme ist.

Es gibt aber auch Berufe, die vom Grundsatz her gefährlich sind, allen Arbeitsschutzauflagen zum Trotz. Bergleuten und Forstwirten, Bauern, Bauarbeitern oder eben auch Mitarbeitern in einer Gießerei wie Silbitz Guss wird ein Höchstmaß an Sorgfalt und Vorsicht abverlangt. Eben weil ein Fehltritt, ein falscher Schnitt oder eine falsche Entscheidung tödlich sein können.

Es ist der Zusammenhalt, das unausgesprochene Versprechen, einander aufzupassen, was Risiken minimiert. Gegen technische Defekte oder Materialschwächen hilft der Zusammenhalt zwar nicht, wohl aber, Leid zu lindern und Schlimmeres in der Katastrophe zu verhindern.

In Silbitz hat es vor ein paar Tagen gebrannt, es gab Verletzte. Jeder dort kennt die Risiken, jeder weiß, worauf es in einem Krisenfall ankommt: den Zusammenhalt.

Ja, man kann stolz sein in diesem Landkreis, dass eine feste innere Bindung hier noch etwas zählt.