Florian Girwert ist Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung in Eisenberg. Er ist überzeugt davon, dass das Interesse am Tag der Berufe zu einem anderen Zeitpunkt höher ausfallen könnte.

Meinung: Weg vom frühen Nachmittag!

Corona allein kann es nicht gewesen sein. Dass das Interesse am Tag der Berufe in manchem Unternehmen fast bei null lag, hat andere Gründe. Schon in jüngsten Jahren Jahren beklagen immer mehr Firmen, wie schwer der Nachwuchs zu begeistern ist. Weniger Schüler und hoher Bedarf zur Besetzung von Ausbildungsstellen trifft auf hohes Interesse am Studium.

Wenn dann um 14 Uhr nachmittags in der Woche Firmen in kleinen Orten ihre Türen öffnen und zeigen wollen, was sie können, ist das die falsche Zeit. In der Großstadt mag das funktionieren – aber gerade wer sich auf dem Land mehr als eine Firma ansehen möchte, schafft das kaum mit dem Bus. Eltern müssen zu dieser Zeit selbst noch auf Arbeit sein – als Fahrdienst kommen sie oft nicht in Frage.

Natürlich ist das aus Sicht der Firmen ärgerlich – aber die Schüler wissen eben auch, dass ihnen in der derzeitigen Wirtschaftslage eine Ausbildung praktisch sicher ist, wenn sie nicht auf den Kopf gefallen sind. Manche Firmen zeigen, wie es anders geht. Vacom in Großlöbichau etwa veranstaltet immer wieder Tage der offenen Tür, um das Bild übers eigene Unternehmen positiv zu prägen. Dort scheut man sich auch nicht, das Wochenende zu nutzen. Der Lohn sind fleißige Auszubildende.