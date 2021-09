Meinung: Wilde Fahrt am Wochenende

Von einer aufregenden Garten-Tour

Es muss am Einschulungstermin gelegen haben, dass am Samstag im Saale-Holzland kaum etwas anderes los war, der Sonntag dafür umso mehr zu bieten hatte. Allein der Tag der offenen Gärten hätte mich den ganzen Tag beschäftigen können, wenn ich dafür nur die Zeit gehabt hätte. Manche Gartenanlage ist derart aufwendig gepflegt und durchdacht angelegt, dass man sich gar nicht sattsehen kann. Ich habe am Sonntag drei Gärten geschafft – musste dann aber abbrechen, weil ich noch andere Termine hatte. Außerdem galt es ja noch, einen Lokalteil vollzuschreiben. Dass man aber in Gedanken nicht ausschließlich Blumen und Stauden nachhängen darf, merkte ich spätestens auf dem Weg nach Dothen, als mir zwischen Gösen und Törpla beinahe drei Stück Damwild ins Auto gelaufen wären. Es knallte zum Glück nicht, sodass ich nach dem Anhalten noch ein paar Bilder des sich entfernenden Mini-Rudels aus Damtier, Schmaltier und Kalb machen konnte.