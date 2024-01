Meinung: Zeremonie um den Alt-Baum

Über die Freude beim Baumverbrennen

Manche Leute kaufen ihren Weihnachtsbaum für teuer Geld am liebsten im November, stellen ihn vier Wochen auf den Balkon, um ihn schließlich ganze vier Tage im Wohnzimmer zu beherbergen. Silvester oder spätestens am 1. Januar liegt er oft schon wieder auf der Straße, nadelt irgendwann vor sich hin und behindert den Rad- sowie Fußgängerverkehr.

Auf dem Land hat man für die Entsorgung des traditionellen Weihnachtsbaums eine weitaus bessere und vor allem baumwürdigere Lösung gefunden. Erstens geben die trockenen Gesellen – viele haben während ihrer Balkonzeit nicht im Wasser gestanden – ein erstklassiges Lagerfeuer ab, an dem man verträumt sitzen oder um das man sogar tanzen kann. Zweitens kann man mit der Zeremonie das Gemeinwohl pflegen.

Etliche Gemeinden im Holzland veranstalten um die Baumverbrennung ein richtiges Volksfest. Da gibt es Bratwürste, Kalt- sowie Heißgetränke und jede Menge Gaudi für Jung und Alt. Mit dem letzten Glühwein wird gleichzeitig das erste kleine Gemeindefest des neuen Jahres begossen.

In Hainchen gab es im vergangenen Jahr sogar ebenmäßig geschnitzte Pokale für die Besten im Weihnachtsbaumweitwurf. Da wurde akribisch nachgemessen, damit die Pokale dem rechtmäßigen Werfer zugedacht werden konnten. Als es noch hell war, wollte keiner der Erste sein. Dann, als sich die Dunkelheit übers Dörfchen legte, war es wurscht. Jemand fasste Mut, und plötzlich wollten alle.

Man darf gespannt sein, was sich die Baumverwerter dieses Jahr ausgedacht haben. Sicherlich gibt es wieder jede Menge Wettbewerbe in der Disziplin Arm gegen Ast beziehungsweise Stamm. Vielleicht auch neue Formate. In diesem Sinne: Feuer frei!