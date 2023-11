Meinung zum Arbeitsmarkt im Saale-Holzland-Kreis: Kein Grund zum Jubeln

Frank Kalla über die Entwicklung des Arbeitsmarktes und warum das kein Grund ist die Sektkorken knallen zu lassen.

Eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent im Saale-Holzland-Kreis, da müsste man angesichts solcher Topnachrichten doch in der Kreisverwaltung die Sektkorken knallen lassen. Ätsch, wir sind besser als die Lichtstadt Jena mit 5,7 Prozent.

Tatsächlich sind die Zahlen kein Grund zum Jubeln. So stecken in den 4,5 und 5,7 Prozent auch viele Migranten, die keiner regulären Tätigkeit nachgehen dürfen oder Langzeitarbeitslose, die man mangels ausreichender Qualifikation und einer unsicheren Marktlage nicht in Lohn und Brot bekommt.

Zum anderen spiegelt eine niedrigere Arbeitslosenquote nicht die tatsächliche Wirtschaftskraft einer Region wider. So kann es durchaus sein, dass erfolgreiche Unternehmen mangels qualifizierten Fachkräften beim Umsatz und Ertrag vor sich herdümpeln statt ein kräftiges Wachstum hinzulegen.

Statistische Zahlen sollten deshalb immer mit Fingerspitzen angefasst werden. Nicht, dass die Zahlen der Agentur für Arbeit falsch wären. Die Interpretation der Zahlen lässt aber jenen Spielräume offen, die sich gern im Glanz der Statistik sonnen wollen.