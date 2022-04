Meinung: Zusammen etwas bewegen

warum jeder einzelne Beitrag zählt

Überall werden sie derzeit aus dem Wald geholt, und an diesem Wochenende aufgestellt: die Maibäume. Eine alte Tradition lebt, aber was in diesem Jahr anders ist: Die Feiern, die sich um den Beginn der Sommerzeit ranken, etwa der Tanz in den Mai, die Walpurgisnacht, auch die feierlichen Maigottesdienste, all das findet nun endlich nicht mehr verhalten und unter begrenzten Teilnehmerzahlen statt, sondern kann froh und frei und aus voller Seele begangen werden.

Wer an diesem Wochenende unterwegs sein und Leute treffen will, der kann sich vor Möglichkeiten kaum retten: Beinahe an jedem Ort ist irgendetwas los. Und dabei dreht es sich nicht nur um das gesellige Beisammensein. Vielerorts wird auch an den Krieg in der Ukraine gedacht. Wenn wir schauen, wie viele Veranstaltungen in den letzten Wochen Solidarität für die Menschen und auch Spenden aufgebracht haben, so zeigt das: Zusammen können wir eine Menge bewegen.

Sicherlich klingt es nicht aufregend, wenn eine Werkstatt „nur“ 260 Euro spendet oder eine Kompanie der Bundeswehr „nur“ 300 Euro. Trotzdem sind solche Aktionen überaus wichtig und werden durch das Maibaumsetzen allerorts gespiegelt: Einer allein kriegt den Baum nicht in die Höhe, aber wenn alle mit anpacken, steht er in wenigen Minuten.

So ist es auch mit den Menschen, denen wir helfen: Ob sie aus der Ukraine zu uns kommen, weil ihr Land gerade zerstört wird, oder ob es Kinder und Jugendliche oder Menschen mit einem Handicap oder Suchtproblemen aus unserer Mitte sind, die unsere Hilfe brauchen: Nur gemeinsam können wir etwas verändern, und das kann nur in vielen kleinen Schritten geschehen. Aber all diese kleinen Schritte sind wichtig, jeder einzelne davon.