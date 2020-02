Meister Meyer aus Stadtroda verleiht Kult-Auto des Ostens

„Meister Meier!“ Mit diesen Worten meldet sich seit einigen Tagen Dieter Meyer am Telefon. Der 60-Jährige hat sich noch einmal selbstständig gemacht mit einer Kfz-Werkstatt. Er hat sich ins Gebäude des ehemaligen VEB Getränkebetriebes Stadtroda eingemietet.

Seine Tochter Katrin, Fachfrau in Sachen Werbung und Grafik, kam auf die Idee für den originellen Firmen-Namen. „Papa, du bist doch Meister, und du heißt Meyer. Da machen wir doch kurz und knapp den Meister Meyer daraus. Das prägt sich ein und ist sehr pfiffig“, sagte seine Tochter.

Gesagt, getan. Über der Eingangstür zum Büro hängt das Werbeschild. Dieter Meyer will aber nicht nur Autos reparieren. Er hat ein zweites Standbein aufgebaut. Er will Trabis vermieten oder verleihen. „Ich bin früher selbst Rallyes gefahren. Die Liebe zum Trabi ist bis heute geblieben. Wir haben ja auch drei Teams, die das Jahr über bei verschiedenen Wettbewerben mit am Start sind.“

Auf die Idee mit dem Verleih der DDR-Kult-Pappe brachte ihn ein Kumpel aus Chemnitz. „Er hatte das mal angeboten. Mittlerweile hat er so viele Anfragen, dass er allein davon leben kann“, sagte Meier.

Ob Meier auch irgendwann nur vom Trabi-Verleih seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ließ er offen. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Verleih funktioniert. Der Trabant bietet sich als ideales Geburtstagsgeschenk an. Es gibt viele Männer und auch Frauen, die für einen Tag oder für ein Wochenende in einen Trabi steigen würden“, sagte Meyer. Bis jetzt liegen ihm schon zwei Anfragen aus Jena vor.

30 Jahre mit Volker Stelzner Autohaus in Geisenhain geführt

Den 60-Jährigen kennt man in Stadtroda und Umgebung. Zusammen mit Volker Stelzner führte er bis Ende 2019 in der Nachbargemeinde Geisenhain das M&S Autocenter. „Wir haben zum Glück einen Käufer aus Kahla für das Grundstück gefunden“, sagte Meyer. Seit Oktober 2002 waren Meyer und Stelzner gleichberechtigte Geschäftspartner, „wir haben in den über 27 Jahren alle Höhen und Tiefen miterlebt“. Meyer wollte nach der Veräußerung des Grundstückes unbedingt beruflich in der Region bleiben. „Angebote gab es einige. Ich hätte sofort eine Werkstatt in Apolda übernehmen können. Da hätte ich von Null anfangen können. Hier habe ich meinen Kundenstamm. Die Leute, die nach Geisenhain gekommen sind, können ihre Autos jetzt zu mir bringen.“